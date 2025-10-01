Быстров: смехопанорама иностранная из ЭСК всегда принимает решения, как им надо

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров раскритиковал ЭСК РФС и в частности иностранных специалистов, которые входят в данную структуру. Эксперт остался недоволен решением по поводу пенальти в матче 9-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» (1:2).

«Эта смехопанорама иностранная, которая сидит в ЭСК, всегда принимает решения, как им надо. Сейчас мы их поливали, но они опять решили, что в матче «Пари НН» с «Ахматом» было это пенальти смешное, опять подтвердили. Я уверен, что ни в одном европейском чемпионате не признают такой пенальти. Это просто бред», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».