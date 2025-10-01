Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Футбол Новости

Быстров: смехопанорама иностранная из ЭСК всегда принимает решения, как им надо
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров раскритиковал ЭСК РФС и в частности иностранных специалистов, которые входят в данную структуру. Эксперт остался недоволен решением по поводу пенальти в матче 9-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'     1:1 Босельи – 69'     1:2 Келиану – 90+3'    

«Эта смехопанорама иностранная, которая сидит в ЭСК, всегда принимает решения, как им надо. Сейчас мы их поливали, но они опять решили, что в матче «Пари НН» с «Ахматом» было это пенальти смешное, опять подтвердили. Я уверен, что ни в одном европейском чемпионате не признают такой пенальти. Это просто бред», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

Комментарии
