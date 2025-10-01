Быстров: смехопанорама иностранная из ЭСК всегда принимает решения, как им надо
Поделиться
Известный российский экс-футболист Владимир Быстров раскритиковал ЭСК РФС и в частности иностранных специалистов, которые входят в данную структуру. Эксперт остался недоволен решением по поводу пенальти в матче 9-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43' 1:1 Босельи – 69' 1:2 Келиану – 90+3'
«Эта смехопанорама иностранная, которая сидит в ЭСК, всегда принимает решения, как им надо. Сейчас мы их поливали, но они опять решили, что в матче «Пари НН» с «Ахматом» было это пенальти смешное, опять подтвердили. Я уверен, что ни в одном европейском чемпионате не признают такой пенальти. Это просто бред», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
15:25
-
15:25
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:04
-
15:04
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
14:12
-
14:12
-
14:08
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:41
-
13:38
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
12:57