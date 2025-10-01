РФС разбирает вопрос об участии дисквалифицированного Федчука в матче «Фанком» — «Уфа»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о ситуации с участием дисквалифицированного полузащитника кировского «Фанкома» Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

«КДК разбирает этот вопрос. Обязанность каждого клуба — отслеживать решение дисциплинарных органов и исполнять. Футболист был уведомлён персонально, клуб — через публикацию на сайте РФС. Какие бы ни были дальнейшие действия, в том числе возможные ошибки сотрудников РФС, за которые они понесут наказания, но это не снимает ответственности с клуба и футболиста», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.