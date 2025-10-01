РФС разбирает вопрос об участии дисквалифицированного Федчука в матче «Фанком» — «Уфа»
Поделиться
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о ситуации с участием дисквалифицированного полузащитника кировского «Фанкома» Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59' 1:1 Карпук – 71'
Удаления: Сичкар – 73' / нет
«КДК разбирает этот вопрос. Обязанность каждого клуба — отслеживать решение дисциплинарных органов и исполнять. Футболист был уведомлён персонально, клуб — через публикацию на сайте РФС. Какие бы ни были дальнейшие действия, в том числе возможные ошибки сотрудников РФС, за которые они понесут наказания, но это не снимает ответственности с клуба и футболиста», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
15:41
-
15:25
-
15:25
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:04
-
15:04
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
14:12
-
14:12
-
14:08
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:41
-
13:38
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
13:15
-
13:13
-
13:00