Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС разбирает вопрос об участии дисквалифицированного Федчука в матче «Фанком» — «Уфа»

РФС разбирает вопрос об участии дисквалифицированного Федчука в матче «Фанком» — «Уфа»
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о ситуации с участием дисквалифицированного полузащитника кировского «Фанкома» Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«КДК разбирает этот вопрос. Обязанность каждого клуба — отслеживать решение дисциплинарных органов и исполнять. Футболист был уведомлён персонально, клуб — через публикацию на сайте РФС. Какие бы ни были дальнейшие действия, в том числе возможные ошибки сотрудников РФС, за которые они понесут наказания, но это не снимает ответственности с клуба и футболиста», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Фанкоме» объяснили, как допустили участие дисквалифицированного игрока в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android