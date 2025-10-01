Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС высказались об инициативах улучшения формата Кубка России

В РФС высказались об инициативах улучшения формата Кубка России
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об инициативах по поводу улучшения и модернизации формата Фонбет Кубка России.

«Формат Кубка можно и нужно улучшать. Кубок должен развиваться, я своё мнение лично высказывал. Я не считаю его до конца спортивным, в нём есть минусы. Мы каждый год с клубами и лигой обсуждаем инициативы по изменению формата, в том числе Кубка. В этом году все клубы отправляли свои предложения, сами утверждали, отправляли в РФС. В том виде, в каком он к нам пришёл, в таком и утвердили», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Генсек РФС Митрофанов: я не за отстранение Израиля, а за восстановление России в правах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android