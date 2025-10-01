В РФС высказались об инициативах улучшения формата Кубка России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об инициативах по поводу улучшения и модернизации формата Фонбет Кубка России.

«Формат Кубка можно и нужно улучшать. Кубок должен развиваться, я своё мнение лично высказывал. Я не считаю его до конца спортивным, в нём есть минусы. Мы каждый год с клубами и лигой обсуждаем инициативы по изменению формата, в том числе Кубка. В этом году все клубы отправляли свои предложения, сами утверждали, отправляли в РФС. В том виде, в каком он к нам пришёл, в таком и утвердили», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.