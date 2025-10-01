Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Парфёнов назвал главные факторы исторического прорыва «Кайрата» в Лигу чемпионов

Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов, который ранее возглавлял «Актобе», поделился воспоминаниями о периоде работы в Казахстане. Также он высказался о выходе «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов.

— Что вам дал период в Казахстане?
— Это ценный опыт. В «Актобе» мы собрали команду практически с нуля, но весь чемпионат шли первыми-вторыми, боролись за золото, вышли в финал Кубка. Команда впервые за 11 лет взяла трофей. Я открыл для себя другую лигу — со своими лидерами, традициями, дерби. Очень непростой чемпионат, крепкий уровень. Сейчас «Кайрат» это доказывает: достойно выступает в Европе, пробился в Лигу чемпионов.

— Вас «Кайрат» удивил?
— В «Кайрате» всё чётко. Никто не шарахается. За исключением нескольких изменений стабильный состав, лучшая в Казахстане инфраструктура. Поэтому всё закономерно, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

