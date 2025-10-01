Экс-вратарь «Кайрата» Ульянов: мне не стыдно за результаты команды в Лиге чемпионов

Бывший голкипер казахстанского «Кайрата» Вадим Ульянов высказался о результатах команды в Лиге чемпионов. В матчах общего этапа «Кайрат» проиграл португальскому «Спортингу» (1:4) и испанскому «Реалу» Мадрид (0:5).

«Мне не стыдно за результаты «Кайрата» в Лиге чемпионов, потому что команда старается играть в свой футбол и не закрывается у своих ворот. Возможно, в некоторых моментах можно сыграть прагматичнее, исходя из уровня сопротивления, но против всех команд «Кайрат» создаёт моменты и имеет по несколько возможностей забить.

У команды впереди есть матчи, где нужно цепляться за очки — от «Кайрата» будут ждать результат. Я думаю, удовлетворительным результатом в Лиге чемпионов будет, если команда наберёт очки с «Олимпиакосом», «Пафосом», «Копенгагеном» и «Брюгге». Фактор домашней арены и неудобной логистики для соперников может также сыграть свою роль», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.