Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Кайрата» Ульянов: мне не стыдно за результаты команды в Лиге чемпионов

Экс-вратарь «Кайрата» Ульянов: мне не стыдно за результаты команды в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер казахстанского «Кайрата» Вадим Ульянов высказался о результатах команды в Лиге чемпионов. В матчах общего этапа «Кайрат» проиграл португальскому «Спортингу» (1:4) и испанскому «Реалу» Мадрид (0:5).

«Мне не стыдно за результаты «Кайрата» в Лиге чемпионов, потому что команда старается играть в свой футбол и не закрывается у своих ворот. Возможно, в некоторых моментах можно сыграть прагматичнее, исходя из уровня сопротивления, но против всех команд «Кайрат» создаёт моменты и имеет по несколько возможностей забить.

У команды впереди есть матчи, где нужно цепляться за очки — от «Кайрата» будут ждать результат. Я думаю, удовлетворительным результатом в Лиге чемпионов будет, если команда наберёт очки с «Олимпиакосом», «Пафосом», «Копенгагеном» и «Брюгге». Фактор домашней арены и неудобной логистики для соперников может также сыграть свою роль», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Давка и удары полиции по рукам фанатов. Игра «Кайрат» — «Реал», какой её не показали по ТВ
Давка и удары полиции по рукам фанатов. Игра «Кайрат» — «Реал», какой её не показали по ТВ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android