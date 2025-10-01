Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ташуев — об игре «Краснодара»: сейчас это просто работа на результат, нет изыска

Ташуев — об игре «Краснодара»: сейчас это просто работа на результат, нет изыска
Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев критически отозвался об игре «Краснодара» в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» после 10 туров чемпионата России занимают третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

«У «Краснодара» хочется увидеть футбол, который был раньше, когда Рома Широков играл, Смолов был в хорошей форме. Они красиво играли. Вроде и сейчас личности есть, но это просто работа на результат. Нет изыска. Я смотрю и жду, когда вернётся игра, но пока её нет», — сказал Ташуев в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

В следующем матче внутреннего первенства «Краснодар» сыграет с «Ахматом».

