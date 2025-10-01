Тренер «Торпедо» Парфёнов: сидеть с опущенной головой и жаловаться — это путь в никуда

Главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфёнов заявил, что при назначении его не смущало турнирное положение клуба. По итогам 12 туров автозаводцы идут на 16-м месте в турнирной таблице Pari Первой лиги.

— Вас лично место в таблице совсем не смущало?

— Если меня что-то смущает в команде, я просто туда не иду. А «Торпедо» — клуб с великими традициями, с вековой историей. Нужно исправлять ситуацию — поднимать голову и двигаться от игры к игре. Не смотреть в таблицу, а воспринимать каждый матч как финал. И пахать на тренировках. Другого пути я не знаю. А сидеть, опустив головы, и жаловаться на психологическую подавленность — это путь в никуда, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.