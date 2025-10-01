Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» Парфёнов: сидеть с опущенной головой и жаловаться — это путь в никуда

Тренер «Торпедо» Парфёнов: сидеть с опущенной головой и жаловаться — это путь в никуда
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфёнов заявил, что при назначении его не смущало турнирное положение клуба. По итогам 12 туров автозаводцы идут на 16-м месте в турнирной таблице Pari Первой лиги.

— Вас лично место в таблице совсем не смущало?
— Если меня что-то смущает в команде, я просто туда не иду. А «Торпедо» — клуб с великими традициями, с вековой историей. Нужно исправлять ситуацию — поднимать голову и двигаться от игры к игре. Не смотреть в таблицу, а воспринимать каждый матч как финал. И пахать на тренировках. Другого пути я не знаю. А сидеть, опустив головы, и жаловаться на психологическую подавленность — это путь в никуда, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Дмитрий Парфёнов: никого не устраивает, где «Торпедо» сейчас находится
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android