Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Экс-вратарь «Кайрата» Ульянов: игроки и тренеры чувствуют поддержку со всех стран СНГ

Комментарии

Бывший голкипер «Кайрата» Вадим Ульянов высказался о поддержке команды в странах СНГ. По словам Ульянова, за казахстанскую команду болеют многие люди.

«Мне не всегда удаётся посмотреть прямой эфир с участием «Кайрата» в Лиге чемпионов, но я как минимум слежу за результатами. По возможности с удовольствием смотрю матч полностью. Конечно, переживаю и болею за своих знакомых. За три года в «Кайрате» я полюбил этот клуб и город и искренне переживаю за их результаты. При этом со многими из ребят поддерживаю связь. Мне кажется, все футболисты и тренерский штаб «Кайрата» чувствуют поддержку и интерес со всех стран СНГ», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

