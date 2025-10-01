Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Футбол Новости

Зырянов: социальная деятельность «Зенита» направлена на развитие молодежного футбола

Председатель правления санкт‑петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что социальная деятельность сине-бело-голубых направлена на развитие молодежного футбола. «Зениту» регулярно проводит мастер-классы и другие мероприятия для детей из небольших населенных пунктов.

— Важно сказать, что социальная деятельность «Зенита» направлена на развитие молодежного футбола. Можно зайти на сайт «100 добрых дел» и посмотреть, какие добрые дела уже были сделаны, — сказал Зырянов в эфире телеканалаа «Матч ТВ».

Напомним, в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает четвертое место по итогам 10 стартовых туров.

