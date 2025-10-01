Скидки
Главная Футбол Новости

«Новое подписание контракта мотивирует». Быстров — об игре Баринова за «Локомотив»

«Новое подписание контракта мотивирует». Быстров — об игре Баринова за «Локомотив»
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался об игре полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Летом интерес к хавбеку железнодорожников проявлял ЦСКА. Действующий контракт Дмитрия с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

«Если игрок резко играет хорошо, вопрос в том, когда у него заканчивается контракт. Но давайте будет объективны, Баринов — молодец, он хорошо физически готов, делает большой объём работы. Раньше он на спущенных бегал, какие там удары, когда еле добегал до штрафной. А сейчас он хорошо себя чувствует. Новое подписание контракта мотивирует», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

