Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Матч-агент ФИФА: остаётся лишь согласие от РФС, чтобы организовать матч Россия — США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста высказался о перспективе проведения товарищеского матча между сборными России и США. Он заявил, что не видит преград для организации данной встречи.

— Возможен ли товарищеский матч сборных России и США в следующем году?

— Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи. С согласия российской стороны мы начнем выбор даты и места проведения матча сборных России и США, — приводит слова Деста Sport24.

