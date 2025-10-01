«Карабах» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

Сегодня, 1 октября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген». Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Копенгаген» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа, набрав одно очко. «Карабах» (3) располагается на 13-й строчке.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.