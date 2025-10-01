Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Карабах — Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2025-2026 начнется в 19:45

«Карабах» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген». Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
«Копенгаген» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа, набрав одно очко. «Карабах» (3) располагается на 13-й строчке.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
