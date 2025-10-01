Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Александр Мостовой поделился ожиданиями от кубкового матча «Локомотив» — ЦСКА

Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Это формат Кубка располагает к тому, что команды могут поберечь силы и нервы. Недавно даже Семак говорил об этом формате. ЦСКА можно спокойно ротировать состав. Так и надо, потому что скоро будет дерби со «Спартаком». Здесь в Кубке по-любому выходить в плей-офф. Сегодня и ЦСКА, и «Локомотив» должны ротировать состав. Здорово, что Глебов восстановился. Он — молодец, один из атакующих футболистов ЦСКА, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

