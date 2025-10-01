Александр Мостовой поделился ожиданиями от кубкового матча «Локомотив» — ЦСКА

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

«Это формат Кубка располагает к тому, что команды могут поберечь силы и нервы. Недавно даже Семак говорил об этом формате. ЦСКА можно спокойно ротировать состав. Так и надо, потому что скоро будет дерби со «Спартаком». Здесь в Кубке по-любому выходить в плей-офф. Сегодня и ЦСКА, и «Локомотив» должны ротировать состав. Здорово, что Глебов восстановился. Он — молодец, один из атакующих футболистов ЦСКА, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.