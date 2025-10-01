Дмитрий Парфёнов: за два месяца у «Торпедо» поменялось три тренерских штаба

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал неудачный старт команды в сезоне-2025/2026. По итогам 12 туров автозаводцы идут на 16-м месте в турнирной таблице Pari Первой лиги.

«С моей стороны некорректно будет давать оценки. По сути за два месяца у команды поменялось три тренерских штаба. Я не из тех людей, кто будет что-то говорить про коллег. Считаю, это неправильно. Предпочитаю просто делать свою работу. Но, наверное, летняя ситуация повлияла. Группа игроков, которые в значительной степени определяли результат и атмосферу в коллективе, ушли — кто в Премьер-Лигу, а кто — ещё дальше. По сути — пять футболистов стартового состава. На флажке, в конце заявки у нас добавились новые игроки — Ломакин, Каштанов, Шитов, Кожемякин. Эта «свежая кровь» должна определённый импульс команде дать. Сами ребята не хотят находиться внизу, а стремятся шаг за шагом подниматься выше», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.