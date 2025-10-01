Парфёнов высказался о тренерских противостояниях с бывшими одноклубниками по «Спартаку»

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над красноярским «Енисеем», который возглавляет экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов.

— Обыграть многолетнего товарища по золотому «Спартаку» Тихонова, ещё и на его территории особенно почётно?

— О таких вещах вообще не задумываешься. Играл «Енисей» против «Торпедо». Много ребят из «Спартака» сейчас работает. Такая профессия у нас: раньше выходили на поле вместе, а теперь выходим тренерами друг против друга.

— Сейчас в Первой лиге особенно много бывших спартаковцев. В следующем туре к вам в гости Евсеев приедет.

— Да, но прежде всего это противостояние команд. Я так к этому отношусь», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.