Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парфёнов высказался о тренерских противостояниях с бывшими одноклубниками по «Спартаку»

Парфёнов высказался о тренерских противостояниях с бывшими одноклубниками по «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над красноярским «Енисеем», который возглавляет экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Юшин – 80'    

— Обыграть многолетнего товарища по золотому «Спартаку» Тихонова, ещё и на его территории особенно почётно?
— О таких вещах вообще не задумываешься. Играл «Енисей» против «Торпедо». Много ребят из «Спартака» сейчас работает. Такая профессия у нас: раньше выходили на поле вместе, а теперь выходим тренерами друг против друга.

— Сейчас в Первой лиге особенно много бывших спартаковцев. В следующем туре к вам в гости Евсеев приедет.
— Да, но прежде всего это противостояние команд. Я так к этому отношусь», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Тренер «Торпедо» Парфёнов: сидеть с опущенной головой и жаловаться — это путь в никуда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android