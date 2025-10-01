Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Мбаппе в этом сезоне будет претендовать на «Золотой мяч», если не травмируется

Мостовой: Мбаппе в этом сезоне будет претендовать на «Золотой мяч», если не травмируется
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой считает, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе будет претендовать на «Золотой мяч» по итогам этого сезона.

«Мировой футбол находится на высочайшем уровне. Мы видим, как играют футболисты. В прошлом году кто-то умудрялся говорить про Мбаппе — я такие бредовые истории слышал. Я говорю: «Ребята, что вы несёте?» Когда он перешёл в «Реал» Мадрид, многие кричали: «Мбаппе ушёл из Парижа, теперь «ПСЖ» будет лучше».

Он в том году побил рекорд Роналду в «Реале». И в этом сезоне будет претендовать на «Золотой мяч», если не получит травму. К 26 годам он выиграл всё, что только возможно. И забил столько, сколько во сне не приснится (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Мостовой: без Мбаппе и Винисиуса «Кайрат» мог избежать крупного поражения от «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android