Мостовой: Мбаппе в этом сезоне будет претендовать на «Золотой мяч», если не травмируется

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой считает, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе будет претендовать на «Золотой мяч» по итогам этого сезона.

«Мировой футбол находится на высочайшем уровне. Мы видим, как играют футболисты. В прошлом году кто-то умудрялся говорить про Мбаппе — я такие бредовые истории слышал. Я говорю: «Ребята, что вы несёте?» Когда он перешёл в «Реал» Мадрид, многие кричали: «Мбаппе ушёл из Парижа, теперь «ПСЖ» будет лучше».

Он в том году побил рекорд Роналду в «Реале». И в этом сезоне будет претендовать на «Золотой мяч», если не получит травму. К 26 годам он выиграл всё, что только возможно. И забил столько, сколько во сне не приснится (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.