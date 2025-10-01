«Факел» объявил о возвращении Олега Василенко на пост главного тренера

Новым главным тренером воронежского «Факела» стал Олег Василенко. Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«Олег Василенко возвращается в Воронеж! «Факел» подписал с тренером долгосрочный контракт.

Специалист уже работал в нашем клубе. Он возглавлял команду с сентября 2020 года до сентября 2022 года, выведя «Факел» в Премьер-Лигу. Всего под руководством Василенко команда в 83 матчах одержала 40 побед при 21 ничьей и 22 поражениях.

С возвращением, Олег Петрович!» — написано в сообщении клуба.

Ранее пост главного тренера «Факела» покинул Игорь Шалимов.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 24 очка за 12 матчей. На первой строчке располагается костромской «Спартак» (27).