Титов: матч с ЦСКА может стать решающим для Станковича в «Спартаке»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации в московском клубе. Он поделился мнением о конкуренции в составе красно-белых, а также допустил, что матч 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА может решить дальнейшую судьбу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Нужно обратить внимание на конкуренцию в «Спартаке». По делу потерял место в составе Бабич, Мартинс сел на лавку, отдали Пруцева. Но это нормальная ситуация, когда футболисты конкурируют между собой и играют сильнейшие. За это отвечает Станкович. Отвечает своей головой, своим увольнением. Но команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась. Пусть тренер спокойно работает. Возможно, решающим матчем для Станковича, чтобы доказать свою состоятельность как главного тренера «Спартака», станет матч с ЦСКА. Если команда вновь сыграет уверенно и будет выбегать в быстрые атаки, результат будет неплохим», — приводит слова Титова Sport24.