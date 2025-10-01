Иван Обляков объяснил, за счёт чего ЦСКА лидирует в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил, почему армейцы возглавляют турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 10 туров. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА набрал 21 очко, в 11-м туре подопечные Фабио Челестини сыграют с московским «Спартаком».

«За счёт чего ЦСКА так хорошо начал сезон? Мы выкладываемся на миллион процентов. Могут быть победы даже при плохой игре, и наоборот. Главное — все друг за друга бьются, и это помогает в итоге победить. С каждой победой улучшаются настроение и сыгранность в команде», — приводит слова Облякова Metaratings.

Действующий чемпион России — «Краснодар».