Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Иван Обляков объяснил, за счёт чего ЦСКА лидирует в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил, почему армейцы возглавляют турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 10 туров. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА набрал 21 очко, в 11-м туре подопечные Фабио Челестини сыграют с московским «Спартаком».

«За счёт чего ЦСКА так хорошо начал сезон? Мы выкладываемся на миллион процентов. Могут быть победы даже при плохой игре, и наоборот. Главное — все друг за друга бьются, и это помогает в итоге победить. С каждой победой улучшаются настроение и сыгранность в команде», — приводит слова Облякова Metaratings.

Действующий чемпион России — «Краснодар».

