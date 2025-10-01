Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Ульянов — о 18-летнем вратаре «Кайрата» в ЛЧ: многие ждут этого шанса гораздо дольше

Комментарии

Бывший голкипер казахстанского «Кайрата» Вадим Ульянов высказался о 18-летнем вратаре клуба Шерхане Калмурзе, который принял участие в матчах общего этапа Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (1:4) и испанским «Реалом» Мадрид (0:5).

«Что касается игры третьего вратаря «Кайрата» Калмурзы в Лиге чемпионов, думаю, он счастлив, что у него есть возможность показать себя в свои 18 лет. Многие ждут этого шанса гораздо дольше. Безусловно, на нём огромная ответственность, но Шерхан — хороший вратарь с большими перспективами. Хорошо, что он получает такой огромный опыт в 18 лет. Это поможет ему в каждом следующем матче чувствовать себя увереннее», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

