«Многое хочется изменить». Парфёнов — о первых шагах на посту главного тренера «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов высказался о своей работе во главе автозаводской команды. По итогам 12 туров «Торпедо» идёт на 16-м месте в турнирной таблице Pari Первой лиги.

«Вы же понимаете, мы сейчас не на сборах, а в сезоне. Боремся за результат. Но отношение ребят меня радует. Видно, что горят глаза. У нас большая обойма футболистов, но даже те, кто временно в неё не попадают, стараются. Вопрос отношения к делу вообще не стоит. Все переживают и хотят как можно скорее исправить ситуацию.

Понятно, что, если принимаешь команду по ходу сезона, значит, что-то не так идёт, и тебе надо исправлять, причём за короткий промежуток времени. У нас нет универсальной инструкции, по которой работаем. В разных коллективах разные ситуации, люди, игроки. Конечно, задача номер один — это объединить футболистов, чтобы они вернули уверенность, поверили в себя. Не скрою, хочется много чего изменить, но мы же понимаем, что большой объём новой информации сложно быстро переварить. Поэтому стараемся с тренерским штабом вычленять главное. На данном этапе это моменты психологии, уверенности. Общение. Полноценная тренировочная неделя пока была только одна, поэтому нам тоже приходится знакомиться с игроками через официальные матчи», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.