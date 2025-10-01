Игорь Семшов: дисквалификация Станковича идёт на пользу «Спартаку»

Бывший российский футболист Игорь Семшов считает, что дисквалификация главного тренера «Спартака» Деяна Станковича идёт красно-белым на пользу. Сербский специалист получил месячное отстранение от матчей под эгидой РФС.

«Очередной матч пропускал Станкович, его не было на бровке — и это идёт в плюс. Да, с бровки ты не всегда слышишь, что там кричит тренер, но всегда обращаешь внимание и отвлекаешься. Тренер задаёт тон — если Станкович спорит с судьёй, то же самое начинает делать и команда, что было видно в игре с «Динамо». На второго тренера такого внимания нет. Но нет сомнений в том, что всю игру, замены ведёт именно Станкович. Так что пока эта дисквалификация идёт только на пользу», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с армейцами.