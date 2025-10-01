Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов: дисквалификация Станковича идёт на пользу «Спартаку»

Игорь Семшов: дисквалификация Станковича идёт на пользу «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Семшов считает, что дисквалификация главного тренера «Спартака» Деяна Станковича идёт красно-белым на пользу. Сербский специалист получил месячное отстранение от матчей под эгидой РФС.

«Очередной матч пропускал Станкович, его не было на бровке — и это идёт в плюс. Да, с бровки ты не всегда слышишь, что там кричит тренер, но всегда обращаешь внимание и отвлекаешься. Тренер задаёт тон — если Станкович спорит с судьёй, то же самое начинает делать и команда, что было видно в игре с «Динамо». На второго тренера такого внимания нет. Но нет сомнений в том, что всю игру, замены ведёт именно Станкович. Так что пока эта дисквалификация идёт только на пользу», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с армейцами.

Материалы по теме
«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android