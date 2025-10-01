Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Булыкин: для «Динамо» самое главное — чемпионат, Кубок не так важен

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что для бело-голубых приоритетнее выступления в Мир РПЛ, а не в Фонбет Кубке России.

«Думаю, для «Динамо» самое главное — чемпионат. Кубок не так важен. В то же время скоро будет игра с «Локомотивом». В ней как раз будет многое решаться как психологически, так и по очкам в чемпионате. Кубковая игра с «Краснодаром», думаю, была не так важна для «Динамо».

Сейчас главная задача — нащупать свою игру хотя бы плюс-минус, начать выигрывать и подниматься по турнирной таблице. Потому что все смотрят, на каком месте «Динамо». Следующая игра с «Локомотивом» очень важна», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

