Парфёнов: когда у команды шесть очков за 10 игр, какое может быть состояние у игроков?

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов высказался о турнирном положении команды. По итогам 12 туров автозаводцы идут на 16-м месте в турнирной таблице Pari Первой лиги.

— Чувствовалось, что неудачный старт морально прибил команду?

— Когда команда за 10 игр набирает шесть очков, какое может быть состояние у футболистов? Но что говорить про эту подавленность? Её надо исправлять — тренироваться, работать, где-то к себе поменять подход. Кроме игроков, никто на поле не выходит.

— Но вы согласны, что «Торпедо» в зоне вылета — это аномалия?

— Конечно. Такая команда обязана всегда бороться за высокие места. Это однозначно, о чём тут говорить. Для этого необязательно брать интервью у меня — любой вам скажет то же самое, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.