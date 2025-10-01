Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Парфёнов: раньше ходил на «Спартак», а в последние две недели только результаты смотрел

Парфёнов: раньше ходил на «Спартак», а в последние две недели только результаты смотрел
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов оценил результаты красно-белых в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Он признался, что перестал ходить на матчи «Спартака», так как сейчас полностью сконцентрирован на тренерской работе в «Торпедо».

«Раньше ходил на игры «Спартака», а в последние две недели только результаты смотрел. Начали не очень — пытаются исправлять ситуацию. Сейчас я полностью погружён в свою работу. «Торпедо» — команда с большими традициями и великой историей. У нас есть дело, и его надо качественно делать», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Спартак» набрал 18 очков за 10 туров и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

