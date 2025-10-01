Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Глушенков? Нет». Быстров назвал лучших футболистов РПЛ
Известный российский экс-футболист Владимир Быстров назвал лучших футболистов Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он не стал включать в этот перечень полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Быстров в первую очередь выделил хавбека «Локомотива» Алексея Батракова и полузащитника ПФК ЦСКА Матвея Кисляка.

«Глушенков лучший игрок РПЛ? Нет. Батраков и Кисляк — они лучшие с самого начала чемпионата и до сих пор. Есть ещё Сперцян и Глебов до травмы», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

Напомним, в РПЛ сейчас лидирует ЦСКА, который набрал 21 очко за 10 матчей. На втором месте идёт «Локомотив» (20 очков). Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (20).

