Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Набабкин рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы сохранить лидерство в РПЛ

Набабкин рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы сохранить лидерство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что нужно сделать армейцам, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице Мир РПЛ. ЦСКА занимает первое место по итогам 10 туров чемпионата России. По состоянию на сегодняшний день армейцы набрали 21 очко, в 11-м туре подопечные Фабио Челестини сыграют с московским «Спартаком».

«Сейчас прошёл 10-й тур, и армейская команда находится на первом месте – молодцы! Видна хорошая работа главного тренера, команда играет и показывает результат. Чтобы сохранить первое место до конца сезона, очень важно будет качественно показать себя после сборов. Надо начать вторую часть сезона так же качественно. От этого будет зависеть место ЦСКА по окончании сезона», — приводит слова Набабкина «Советский спорт».

Действующий чемпион России — «Краснодар».

Материалы по теме
Иван Обляков объяснил, за счёт чего ЦСКА лидирует в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android