Набабкин рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы сохранить лидерство в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что нужно сделать армейцам, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице Мир РПЛ. ЦСКА занимает первое место по итогам 10 туров чемпионата России. По состоянию на сегодняшний день армейцы набрали 21 очко, в 11-м туре подопечные Фабио Челестини сыграют с московским «Спартаком».

«Сейчас прошёл 10-й тур, и армейская команда находится на первом месте – молодцы! Видна хорошая работа главного тренера, команда играет и показывает результат. Чтобы сохранить первое место до конца сезона, очень важно будет качественно показать себя после сборов. Надо начать вторую часть сезона так же качественно. От этого будет зависеть место ЦСКА по окончании сезона», — приводит слова Набабкина «Советский спорт».

Действующий чемпион России — «Краснодар».