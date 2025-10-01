Булыкин высказался о конкуренции Лунёва, Лещука и Расулова в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о вратарской конкуренции в команде.

«Пока, думаю, Лунёв является приоритетным вариантом, но, учитывая допущенные ошибки и нестабильность, всем нужно прибавлять. А здоровая конкуренция всегда положительно сказывается на том, как футболисты мотивируются на игру. Вратари не исключение», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 15 очков за 10 матчей. На первой строчке располагается московский ЦСКА, у которого 21 очко.