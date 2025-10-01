Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Вальверде выступил с заявлением на фоне слухов о его отказе играть в матче с «Кайратом»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде выступил с заявлением на фоне слухов о его отказе играть в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» на позиции правого крайнего защитника.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Я прочитал несколько статей, подрывающих мою репутацию. Я знаю, что у меня были плохие игры, я это осознаю. Я не скрываюсь и встречаю критику лицом к лицу. Мне действительно грустно. Люди могут говорить обо мне что угодно, но ни при каких обстоятельствах не должны говорить, что я отказываюсь играть. Я отдал этому клубу всё, и даже больше, играл с переломами, травмами и никогда не жаловался и не просил перерыва.

У меня хорошие отношения с тренером, что позволяет мне чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы сказать ему, какую позицию на поле я предпочитаю, но я всегда, всегда давал понять, что готов играть где угодно, в любой игре. Я отдал этому клубу своё сердце и душу и буду продолжать это делать, даже если иногда этого недостаточно или я играю не там, где хотелось бы. Клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя там, где я нужен», — приводит слова Вальверде инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Вальверде: я готов умереть за «Реал» и никогда не отказывался от позиции латераля
