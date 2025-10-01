Вальверде выступил с заявлением на фоне слухов о его отказе играть в матче с «Кайратом»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде выступил с заявлением на фоне слухов о его отказе играть в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» на позиции правого крайнего защитника.

«Я прочитал несколько статей, подрывающих мою репутацию. Я знаю, что у меня были плохие игры, я это осознаю. Я не скрываюсь и встречаю критику лицом к лицу. Мне действительно грустно. Люди могут говорить обо мне что угодно, но ни при каких обстоятельствах не должны говорить, что я отказываюсь играть. Я отдал этому клубу всё, и даже больше, играл с переломами, травмами и никогда не жаловался и не просил перерыва.

У меня хорошие отношения с тренером, что позволяет мне чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы сказать ему, какую позицию на поле я предпочитаю, но я всегда, всегда давал понять, что готов играть где угодно, в любой игре. Я отдал этому клубу своё сердце и душу и буду продолжать это делать, даже если иногда этого недостаточно или я играю не там, где хотелось бы. Клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя там, где я нужен», — приводит слова Вальверде инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.