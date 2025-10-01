Скидки
22:00 Мск
«В дерби даже мёртвые встают и играют, фаворита нет». Быстров — о матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА, а также высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 5 октября, игру примет стадион «ВЭБ Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
— В дерби никогда нет фаворита. В таких матчах даже мёртвые встают и играют. Выйдут сильнейшие составы, и может произойти всё что угодно. Поэтому у ЦСКА и «Спартака» одинаковые шансы победить. У армейцев может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в хорошей форме.

— Будет ли плюсом в дерби отсутствие Станковича на бровке?
— Не знаю. Мне всё равно. Факт — без Станковича они побеждают. Посмотрим, как долго это будет работать, — приводит слова Быстрова Legalbet.

После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 21 очко, «Спартак» — пятый (18).

