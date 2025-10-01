Александр Мостовой: Моуринью вернулся в «Бенфику», заработав более € 100 млн на неустойках

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возглавляющем лиссабонскую «Бенфику» Жозе Моуринью.

«Когда Моуринью начал бегать из клуба в клуб, я тогда ещё говорил, что, скорее всего, он возглавит сборную Португалии. Но видите, решил вернуться в «Бенфику». У Моуринью везде давно не получается. Но он столько заработал на одних неустойках — больше € 100 млн. Он открыл хороший бизнес со своими агентами (смеётся).

Как можно за неустойки получать такие деньги? Сейчас он вернулся на родину, здесь будет в «Бенфике», которая является одной из самых сильных команд в Португалии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.