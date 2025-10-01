Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Моуринью вернулся в «Бенфику», заработав более € 100 млн на неустойках

Александр Мостовой: Моуринью вернулся в «Бенфику», заработав более € 100 млн на неустойках
Комментарии

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возглавляющем лиссабонскую «Бенфику» Жозе Моуринью.

«Когда Моуринью начал бегать из клуба в клуб, я тогда ещё говорил, что, скорее всего, он возглавит сборную Португалии. Но видите, решил вернуться в «Бенфику». У Моуринью везде давно не получается. Но он столько заработал на одних неустойках — больше € 100 млн. Он открыл хороший бизнес со своими агентами (смеётся).

Как можно за неустойки получать такие деньги? Сейчас он вернулся на родину, здесь будет в «Бенфике», которая является одной из самых сильных команд в Португалии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Мостовой: Мбаппе в этом сезоне будет претендовать на «Золотой мяч», если не травмируется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android