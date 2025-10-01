Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов обозначил ключевую фигуру среди игроков «Зенита»

Игорь Семшов обозначил ключевую фигуру среди игроков «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Семшов назвал полузащитника Вендела ключевой фигурой сине-бело-голубых. Также Семшов отметил, что хавбек «Зенита» Жерсон может не появиться на поле до зимнего перерыва в Мир РПЛ.

«Интересно, что «Зенит» возвращает себе позиции без главной звезды, которую взяли летом, — без Жерсона. По моим ощущениям, до выхода из отпуска к зимним сборам футболиста мы можем на поле и не увидеть. Но это не так и важно — главное, чтобы было интересно играть Венделу. Именно он ключевая фигура в команде», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После 10 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает четвёртое место, отставая от лидирующего ЦСКА на два очка. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде.

Материалы по теме
Игорь Семшов: дисквалификация Станковича идёт на пользу «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android