Игорь Семшов обозначил ключевую фигуру среди игроков «Зенита»

Бывший российский футболист Игорь Семшов назвал полузащитника Вендела ключевой фигурой сине-бело-голубых. Также Семшов отметил, что хавбек «Зенита» Жерсон может не появиться на поле до зимнего перерыва в Мир РПЛ.

«Интересно, что «Зенит» возвращает себе позиции без главной звезды, которую взяли летом, — без Жерсона. По моим ощущениям, до выхода из отпуска к зимним сборам футболиста мы можем на поле и не увидеть. Но это не так и важно — главное, чтобы было интересно играть Венделу. Именно он ключевая фигура в команде», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После 10 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает четвёртое место, отставая от лидирующего ЦСКА на два очка. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде.