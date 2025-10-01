Скидки
Главная Футбол Новости

Крылья Советов – Сочи: стартовые составы команд на матч 5-го тура Кубка России 2025/2026, 1 октября

«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы на матч Кубка России
Аудио-версия:
Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Игнатов – 35'     1:1    

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Кокарев, Лепский, Евгеньев, Печенин, Рассказов, Чернов, Марин, Иванисеня, Ахметов, Баньяц, Игнатенко.

«Сочи»: Дёгтев, Макарчук, Осипов, Аберден, Литвинов, Мухин, Игнатов, Алвес, Крамарич, Ильин, Комано.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за четыре матча. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится «Краснодар» (11).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
