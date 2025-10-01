Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник тульского «Арсенала» Трошечкин: лондонский клуб тоже интересовался мной

Полузащитник тульского «Арсенала» Трошечкин: лондонский клуб тоже интересовался мной
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Трошечкин высказался о своём переходе в стан «пушкарей». Напомним, хавбек играет в тульском клубе на правах аренды, по истечении которой он вернётся в «Пари НН».

– Что думаете о своей новой команде и уровне ФНЛ?
– Первое, что бросается в глаза, – отсутствие VAR. Я уже играл в Первой лиге, поэтому имел представление о примерном уровне. В «Арсенале» я получаю удовольствие от футбола. Инициатором моего ухода из «Пари НН» стал тренерский штаб. В этом сезоне я не сыграл ни минуты в РПЛ. У меня были личные разговоры с главным тренером, и они останутся между нами.

У меня действующий контракт с клубом, поэтому я пока не считаю, что расстался с «Пари НН».

– Были другие предложения, кроме «Арсенала»? Писали про «Торпедо».
– Ещё был лондонский, — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» победил тульский «Арсенал» в Первой лиге благодаря быстрому голу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android