Полузащитник тульского «Арсенала» Трошечкин: лондонский клуб тоже интересовался мной

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Трошечкин высказался о своём переходе в стан «пушкарей». Напомним, хавбек играет в тульском клубе на правах аренды, по истечении которой он вернётся в «Пари НН».

– Что думаете о своей новой команде и уровне ФНЛ?

– Первое, что бросается в глаза, – отсутствие VAR. Я уже играл в Первой лиге, поэтому имел представление о примерном уровне. В «Арсенале» я получаю удовольствие от футбола. Инициатором моего ухода из «Пари НН» стал тренерский штаб. В этом сезоне я не сыграл ни минуты в РПЛ. У меня были личные разговоры с главным тренером, и они останутся между нами.

У меня действующий контракт с клубом, поэтому я пока не считаю, что расстался с «Пари НН».

– Были другие предложения, кроме «Арсенала»? Писали про «Торпедо».

– Ещё был лондонский, — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.