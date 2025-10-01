Скидки
Главная Футбол Новости

Пари НН — Спартак: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025-2026, 1 октября

«Пари НН» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'    

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Коледин, Крашевский, Карич, Пигас, Смелов, Ермаков, Ивлев, Царукян, Босельи.

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Ву, Бабич, Рябчук, Хлусевич, Зорин, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Гарсия.

«Пари Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за четыре матча. «Спартак» располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится махачкалинское «Динамо» (11).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
