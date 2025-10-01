Скидки
Главная Футбол Новости

«Шанхай» Слуцкого упустил победу в матче азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай» Слуцкого упустил победу в матче азиатской Лиги чемпионов
Комментарии

В эти минуты завершился матч 2-го тура Восточного региона азиатской Лиги чемпионов между китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» и южнокорейским «Ульсан Хёндэ». Встреча закончилась ничьей — 1:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восточный регион. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 15:15 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
1 : 1
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Нлаво – 48'     1:1 Людвигсон – 62'    

В составе команды российского специалиста Леонида Слуцкого мяч забил 22-летний нападающий Луис Нлаво на 48-й минуте игры. Гости отыгрались на 62-й: с передачи Ко Сын Пёма точный удар нанёс 31-летний шведский форвард Густав Людвигсон.

В матче 1-го тура с другим южнокорейским клубом, «Канвон», команда Слуцкого также вела в счёте, но затем пропустила дважды, проиграв в этой встрече. В следующем туре «Шанхай» сыграет дома ещё с одним южнокорейским клубом, «Сеулом», 22 октября.

