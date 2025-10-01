Скидки
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Спартак»: Гарсия вывел москвичей вперёд на 17-й минуте

«Пари НН» — «Спартак»: Гарсия вывел москвичей вперёд на 17-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'    

На 14-й минуте Хуан Босельи открыл счёт в этой игре и вывел нижегородцев вперёд, но после просмотра VAR было зафиксировано нарушение правил в штрафной площади хозяев поля в начале атаки, взятие ворот отменили, был назначен пенальти в пользу москвичей, его реализовал Ливай Гарсия.

«Пари Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за четыре матча. «Спартак» располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится махачкалинское «Динамо» (11).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
«В дерби даже мёртвые встают и играют, фаворита нет». Быстров — о матче ЦСКА — «Спартак»
