Футбол Новости

Юнион — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 1 октября 2025, счёт 0:4, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

Дубль Гордона помог «Ньюкасл Юнайтед» разгромить «Юнион»
Аудио-версия:
Завершён матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Юнион» (Бельгия) и «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Урс Шнидер (Швейцария).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
0 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Вольтемаде – 17'     0:2 Гордон – 43'     0:3 Гордон – 64'     0:4 Барнс – 80'    

Ник Вольтемаде открыл счёт на 17-й минуте, Энтони Гордон реализовал пенальти на 43-й минуте, а на 64-й минуте он оформил дубль, вновь забив с «точки». Харви Барнс на 81-й минуте забил четвёртый мяч гостей.

После этой игры «Юнион» с тремя очками располагается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Ньюкасл Юнайтед» с тремя очками находится в верхней её части.

В следующем туре «Юнион» 21 октября примет на своём поле «Интер», «Ньюкасл Юнайтед» в тот же день примет на своём поле «Бенфику».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
