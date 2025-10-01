Дубль Гордона помог «Ньюкасл Юнайтед» разгромить «Юнион»

Завершён матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Юнион» (Бельгия) и «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Урс Шнидер (Швейцария).

Ник Вольтемаде открыл счёт на 17-й минуте, Энтони Гордон реализовал пенальти на 43-й минуте, а на 64-й минуте он оформил дубль, вновь забив с «точки». Харви Барнс на 81-й минуте забил четвёртый мяч гостей.

После этой игры «Юнион» с тремя очками располагается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Ньюкасл Юнайтед» с тремя очками находится в верхней её части.

В следующем туре «Юнион» 21 октября примет на своём поле «Интер», «Ньюкасл Юнайтед» в тот же день примет на своём поле «Бенфику».