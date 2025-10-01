«Карабах» переиграл «Копенгаген» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов

Завершён матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды).

Абделла Зубир открыл счёт на 28-й минуте, Эммануэль Аддай на 84-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Карабах» с шестью очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Копенгаген» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре «Карабах» 22 октября сыграет в гостях с «Атлетиком» из Бильбао, «Копенгаген» 21 октября примет на своём поле дортмундскую «Боруссию».