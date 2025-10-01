Компани — о матче с «Пафосом»: киприоты увидели, с каким уважением мы к ним относились

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался после победы своей команды над «Пафосом» в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1).

«Я был уверен, что «Пафос» будет трудным соперником на домашнем поле, – и это оказалось не так просто, как кажется. Особенно во втором тайме нам пришлось бороться изо всех сил, чтобы стабилизировать игру. Затем наша игра снова стала опаснее. Мы хорошо справились. Всем нашим игрокам оказывается доверие, поэтому мы используем их всех, и мы продолжим в том же духе. Наш приоритет – продолжать играть так же. Всё, чего мы добиваемся, достигается только нашей командой. Я на 100% уверен в каждом игроке своей команды. Надеюсь, киприоты увидели, с каким уважением мы к ним относились, как прессинговали и бежали. Сейчас мы уверенно продвигаемся по Лиге чемпионов и сосредоточены на следующих матчах», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».