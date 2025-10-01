Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани — о матче с «Пафосом»: киприоты увидели, с каким уважением мы к ним относились

Компани — о матче с «Пафосом»: киприоты увидели, с каким уважением мы к ним относились
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался после победы своей команды над «Пафосом» в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 15'     0:2 Геррейру – 20'     0:3 Джексон – 31'     0:4 Кейн – 34'     1:4 Оршич – 45'     1:5 Олисе – 68'    

«Я был уверен, что «Пафос» будет трудным соперником на домашнем поле, – и это оказалось не так просто, как кажется. Особенно во втором тайме нам пришлось бороться изо всех сил, чтобы стабилизировать игру. Затем наша игра снова стала опаснее. Мы хорошо справились. Всем нашим игрокам оказывается доверие, поэтому мы используем их всех, и мы продолжим в том же духе. Наш приоритет – продолжать играть так же. Всё, чего мы добиваемся, достигается только нашей командой. Я на 100% уверен в каждом игроке своей команды. Надеюсь, киприоты увидели, с каким уважением мы к ним относились, как прессинговали и бежали. Сейчас мы уверенно продвигаемся по Лиге чемпионов и сосредоточены на следующих матчах», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Материалы по теме
Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии». Видео
Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android