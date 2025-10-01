Скидки
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Тренер «Спартака» Сакич: хотим победить «Пари НН» и пройти в следующий раунд Кубка России

Тренер «Спартака» Сакич: хотим победить «Пари НН» и пройти в следующий раунд Кубка России
Тренер «Спартака» Ненад Сакич высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с клубом «Пари Нижний Новгород».

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'    

«Мы готовились к этой игре как обычно. Каждый матч особенный. Мы готовились к этой игре, чтобы одержать победу, а уже затем приступить к подготовке к матчу против ЦСКА. Мы понимаем то, как будет играть соперник, который также анализирует нас. Игра будет непредсказуемой. Мы хотим победить и пройти в следующий раунд», — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за четыре матча. «Спартак» располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится махачкалинское «Динамо» (11).

