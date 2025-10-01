Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все в предвкушении». Главный тренер «Пари НН» Шпилевский — о матче со «Спартаком»

«Все в предвкушении». Главный тренер «Пари НН» Шпилевский — о матче со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 1 октября, в Нижнем Новгороде и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'    

— Наконец через три месяца мы вернулись в Нижний Новгород. Думаю, для многих это первый опыт, первый матч на нашем газоне. Все в предвкушении. Заряжены. Думаю, сегодня эмоции должны быть на высоте.

— Три фланговых защитника в стартовом составе. Как они будут располагаться?
— Все на фланге. Главное, чтобы план был выполнен с максимальным желанием, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
«Пари Нижний Новгород» объявил о назначении нового генерального директора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android