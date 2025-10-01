«Все в предвкушении». Главный тренер «Пари НН» Шпилевский — о матче со «Спартаком»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 1 октября, в Нижнем Новгороде и начнётся в 18:00 мск.
Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17' 1:1 Босельи – 28'
— Наконец через три месяца мы вернулись в Нижний Новгород. Думаю, для многих это первый опыт, первый матч на нашем газоне. Все в предвкушении. Заряжены. Думаю, сегодня эмоции должны быть на высоте.
— Три фланговых защитника в стартовом составе. Как они будут располагаться?
— Все на фланге. Главное, чтобы план был выполнен с максимальным желанием, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».
