Пятибратов: не представляю, что должно произойти, чтобы «Факел» не вышел в РПЛ

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал назначение Олега Василенко новым главным тренером воронежского клуба и оценил шансы команды на выход в РПЛ.

«Возвращение Василенко в «Факел» — уникальный случай, учитывая историю расставания. У каждого этапа клуба есть свои задачи. В моё время в «Факеле» главной задачей было сохранить прописку в РПЛ при дефиците футболистов и финансов. Сейчас у клуба есть ресурсы и важно выйти на новый уровень. Я уважаю любой труд тренера, ведь знаю, насколько тяжела эта профессия. Я желаю, чтобы команда использовала эти возможности максимально.

Если брать в совокупности всех футболистов «Факела», а не только 11 игроков, у команды сильнейший состав в Первой лиге. При этом есть хорошая стартовая позиция в том плане, что из 12 матчей клуб сыграл семь на выезде, а пять — дома. Кроме того, всего три очка до первого места, хорошая финансовая составляющая и отличная поддержка болельщиков. Новому тренеру карты в руки, тем более Олега Петровича болельщики знают и любят. Мы в своё время вместе выходили в РПЛ. Да, там не получилось, но это другой уровень. Я хочу пожелать всем удачи, мы будем болеть за «Факел». Надеюсь, новый тренерский штаб проявит себя, а клуб должен выйти на новый уровень и решить поставленную задачу. Потому что в противном случае это будет фиаско. Не представляю, что должно произойти, чтобы с таким составом и ресурсами «Факел» не вышел в РПЛ», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 12 матчей в Лиге Pari «Факел» набрал 24 очка и занимает в турнирной таблице третье место. Столько же у идущего вторым «Урала», на первом месте «Спартак» из Костромы (27).