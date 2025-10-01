«Думаю, «Пафос» наберёт пару очков дома». Киммих — после матча с киприотами

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих после победы над «Пафосом» в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1) высказался об игре.

«В итоге победа над «Пафосом» со счётом 5:1. Конечно, мы были фаворитами, но с точки зрения игры всё было так, как и должно быть. Первый тайм, на мой взгляд, был очень хорошим. Во втором мы были не так активны, особенно сразу после перерыва. Тем не менее, думаю, «Пафос» наберёт пару очков дома. Хотя по первому тайму это не было видно, они могут играть неуклюже, но я не думаю, что они наберут только одно очко.

Сезон ещё в самом начале, но мы возглавляем турнирную таблицу – по крайней мере, пока. Этому также способствовала такая игра и разница забитых и пропущенных мячей. Наша цель ясна: мы хотим избежать стыковых матчей, в отличие от прошлого сезона. Конечно, мы видели, что титул всё ещё можно выиграть в стыковых матчах, как это сделал «Париж». Но, безусловно, лучше, если получится избежать этого, потому что иначе можно сразу встретиться с топ-командой», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Напомним, в 1-м туре ЛЧ «Пафос» на выезде сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0).