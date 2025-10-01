Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думаю, «Пафос» наберёт пару очков дома». Киммих — после матча с киприотами

«Думаю, «Пафос» наберёт пару очков дома». Киммих — после матча с киприотами
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих после победы над «Пафосом» в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1) высказался об игре.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 15'     0:2 Геррейру – 20'     0:3 Джексон – 31'     0:4 Кейн – 34'     1:4 Оршич – 45'     1:5 Олисе – 68'    

«В итоге победа над «Пафосом» со счётом 5:1. Конечно, мы были фаворитами, но с точки зрения игры всё было так, как и должно быть. Первый тайм, на мой взгляд, был очень хорошим. Во втором мы были не так активны, особенно сразу после перерыва. Тем не менее, думаю, «Пафос» наберёт пару очков дома. Хотя по первому тайму это не было видно, они могут играть неуклюже, но я не думаю, что они наберут только одно очко.

Сезон ещё в самом начале, но мы возглавляем турнирную таблицу – по крайней мере, пока. Этому также способствовала такая игра и разница забитых и пропущенных мячей. Наша цель ясна: мы хотим избежать стыковых матчей, в отличие от прошлого сезона. Конечно, мы видели, что титул всё ещё можно выиграть в стыковых матчах, как это сделал «Париж». Но, безусловно, лучше, если получится избежать этого, потому что иначе можно сразу встретиться с топ-командой», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Напомним, в 1-м туре ЛЧ «Пафос» на выезде сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0).

Материалы по теме
Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии». Видео
Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android