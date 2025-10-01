Голы Мартинелли и Саки помогли «Арсеналу» переиграть «Олимпиакос» в матче Лиги чемпионов

Окончен матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Арсенал» (Англия) и «Олимпиакос» (Греция). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Габриэл Мартинелли открыл счёт на 12-й минуте, Букайо Сака удвоил преимущество команды на 90+2-й минуте.

После этой игры «Арсенал» с шестью очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Олимпиакос» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре «Арсенал» 21 октября примет на своём поле «Атлетико», «Олимпиакос» в тот же день сыграет в гостях с «Барселоной».