Голкипер «Хоффенхайма» Бауманн: Нойер входит в тройку лучших вратарей мира

Вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн назвал голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера одним из лучших вратарей мира.

«Возможно, у него есть конкуренты в лице одного-двух других голкиперов, например, Тибо Куртуа. Но он, безусловно, задаёт планку и входит в тройку лучших вратарей мира. У нас очень хорошие отношения. Я очень ценю, как, будучи вратарём мирового класса, он всегда оставался таким простым и скромным. Ману великолепен и как человек, и как игрок», – приводит слова Бауманна Bayern & Germany в социальной сети Х.

39-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В нынешнем сезоне на счету Мануэля восемь матчей, три из которых он отыграл «на ноль».