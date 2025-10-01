Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Хоффенхайма» Бауманн: Нойер входит в тройку лучших вратарей мира

Голкипер «Хоффенхайма» Бауманн: Нойер входит в тройку лучших вратарей мира
Комментарии

Вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн назвал голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера одним из лучших вратарей мира.

«Возможно, у него есть конкуренты в лице одного-двух других голкиперов, например, Тибо Куртуа. Но он, безусловно, задаёт планку и входит в тройку лучших вратарей мира. У нас очень хорошие отношения. Я очень ценю, как, будучи вратарём мирового класса, он всегда оставался таким простым и скромным. Ману великолепен и как человек, и как игрок», – приводит слова Бауманна Bayern & Germany в социальной сети Х.

39-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В нынешнем сезоне на счету Мануэля восемь матчей, три из которых он отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Взял 5 пенальти подряд и установил рекорд. Наследником Нойера у Германии будет нигериец?
Взял 5 пенальти подряд и установил рекорд. Наследником Нойера у Германии будет нигериец?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android