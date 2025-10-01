Сборная Израиля заинтересована в приглашении Никиты Хайкина в национальную команду — Walla

Сборная Израиля рассматривает возможность натурализации российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. Об этом сообщает Walla.

По информации издания, руководство национальной команды Израиля обеспокоено малым количеством игрового времени и плохой формой вратарей сборной. В последнем матче отбора к чемпионату мира 2026 голкипер бело-голубых Даниэль Перец пропустил пять мячей от футболистов сборной Италии. Вследствие этого функционеры команды заинтересованы в приглашении Никиты Хайкина, чью кандидатуру рассматривали ещё до начала квалификации ЧМ. При этом отмечается, что сам футболист «Будё-Глимт» стремится получить гражданство Норвегии и выступать за эту команду.

Напомним, Никита Хайкин провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав главной команды, но не сыграл в её составе ни одной встречи.

В нынешнем сезоне голкипер провёл 26 игр во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов.