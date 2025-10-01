Пятибратов: многие боялись подпортить репутацию в «Факеле», но Шалимов работал достойно

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об отставке возглавлявшего воронежский клуб с апреля текущего года Игоря Шалимова.

«Что значит у Шалимова не получалось в «Факеле»? Команда не была обречена, но не хватало искры и яркой игры в атакующих действиях. Игорь Михайлович мог сработать лучше в атакующей фазе. В начале чемпионата у «Факела» забивали победные мячи защитники и все ждали более атакующего футбола и динамичного продвижения по турнирной таблице. Шалимов работал достойно, однако в Воронеже всегда серьёзные ожидания от тренера, ведь болельщики хотят зрелища. Надеюсь, сейчас будет зрелище.

Но Игоря Михайловича надо похвалить. Когда я приходил работать в «Факел», очереди из тренеров не было — многие боялись подпортить свою репутацию. А Шалимов пришёл в непростое время и достойно сделал свою работу. Сейчас же в «Факел» стоит очередь, ведь все понимают, что у клуба лучший состав, есть хорошие деньги и огромная армия болельщиков», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.