Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятибратов: многие боялись подпортить репутацию в «Факеле», но Шалимов работал достойно

Пятибратов: многие боялись подпортить репутацию в «Факеле», но Шалимов работал достойно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об отставке возглавлявшего воронежский клуб с апреля текущего года Игоря Шалимова.

«Что значит у Шалимова не получалось в «Факеле»? Команда не была обречена, но не хватало искры и яркой игры в атакующих действиях. Игорь Михайлович мог сработать лучше в атакующей фазе. В начале чемпионата у «Факела» забивали победные мячи защитники и все ждали более атакующего футбола и динамичного продвижения по турнирной таблице. Шалимов работал достойно, однако в Воронеже всегда серьёзные ожидания от тренера, ведь болельщики хотят зрелища. Надеюсь, сейчас будет зрелище.

Но Игоря Михайловича надо похвалить. Когда я приходил работать в «Факел», очереди из тренеров не было — многие боялись подпортить свою репутацию. А Шалимов пришёл в непростое время и достойно сделал свою работу. Сейчас же в «Факел» стоит очередь, ведь все понимают, что у клуба лучший состав, есть хорошие деньги и огромная армия болельщиков», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Пятибратов: не представляю, что должно произойти, чтобы «Факел» не вышел в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android