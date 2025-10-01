Кукуян отменил гол «Пари НН» после просмотра VAR и назначил пенальти в пользу «Спартака»

В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». На 14-й минуте Хуан Босельи вывел хозяев поля вперёд, но гол был отменён после просмотра VAR.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян с помощью VAR изучил один из эпизодов голевой атаки, в котором было зафиксировано нарушение правил в штрафной площади нижегородцев, взятие ворот отменили, а в ворота клуба «Пари Нижний Новгород» рефери назначил пенальти, который реализовал Ливай Гарсия.

«Пари Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за четыре матча. «Спартак» располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится махачкалинское «Динамо» (11).