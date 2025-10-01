Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кукуян отменил гол «Пари НН» после просмотра VAR и назначил пенальти в пользу «Спартака»

Кукуян отменил гол «Пари НН» после просмотра VAR и назначил пенальти в пользу «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». На 14-й минуте Хуан Босельи вывел хозяев поля вперёд, но гол был отменён после просмотра VAR.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'    

Главный арбитр встречи Павел Кукуян с помощью VAR изучил один из эпизодов голевой атаки, в котором было зафиксировано нарушение правил в штрафной площади нижегородцев, взятие ворот отменили, а в ворота клуба «Пари Нижний Новгород» рефери назначил пенальти, который реализовал Ливай Гарсия.

«Пари Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за четыре матча. «Спартак» располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится махачкалинское «Динамо» (11).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Эксклюзив
Парфёнов: раньше ходил на «Спартак», а в последние две недели только результаты смотрел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android