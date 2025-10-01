Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны детали переговоров по вхождению Ашота Хачатурянца в правление «Спартака»

Стали известны детали переговоров по вхождению Ашота Хачатурянца в правление «Спартака»
Комментарии

Ашот Хачатурянц ведёт переговоры о вхождении в правление «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Речь идёт не о позиции гендиректора или другой менеджерской должности. Прорабатывается вопрос, что Хачатурянц или связанные с ним компании привлекут в «Спартак» инвестиции, что частично разгрузит «Лукойл». Речь идёт о нескольких миллиардах рублей. Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия на подбор менеджмента и ключевое слово по назначению/увольнению тренера», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее Ашот Хачатурянц являлся президентом Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?
Рейтинг
Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android