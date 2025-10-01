Стали известны детали переговоров по вхождению Ашота Хачатурянца в правление «Спартака»

Ашот Хачатурянц ведёт переговоры о вхождении в правление «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Речь идёт не о позиции гендиректора или другой менеджерской должности. Прорабатывается вопрос, что Хачатурянц или связанные с ним компании привлекут в «Спартак» инвестиции, что частично разгрузит «Лукойл». Речь идёт о нескольких миллиардах рублей. Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия на подбор менеджмента и ключевое слово по назначению/увольнению тренера», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее Ашот Хачатурянц являлся президентом Российской Премьер-Лиги.